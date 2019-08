DFB-Pokal: Dortmund problemlos weiter, Nürnberg gewinnt knapp

In den ersten drei Partien der 1. Runde des DFB-Pokals kamen am Freitagabend drei österreichische Torhüter zum Einsatz. Ex-Rapidler Lukas Königshofer stand im Tor des KFC Uerdingen, der gegen Borussia Dortmund mit 0:2 verlor.

Kapitän Marco Reus (49. Minute) und Paco Alcacer per direktem Freistoß (70.) trafen in der zweiten Halbzeit der nach Düsseldorf verlegten Partie, in der Mats Hummels nach drei Jahren sein Comeback für Dortmund gab. Der BVB vergab zahlreiche Chancen auf einen höheren Sieg.

Beim 1. FC Nürnberg durfte Andreas Lukse zwischen die Pfosten. Der etatmäßige zweite Keeper hielt seinen Kasten sauber, Zweitligist Nürnberg gewann gegen Drittligist Ingolstadt mit 1:0. Das Siegestor erzielte ein Österreicher: Nikola Dovedan spitzelte in der 87. Spielminute eine präzise Flanke von Sebastian Kerk aus kurzer Distanz ins Ingolstädter Tor.

Der dritte Torhüter aus Österreich im Einsatz am Freitagabend war Martin Fraisl beim SV Sandhausen. Die Partie des Zweitligisten gegen Borussia Mönchengladbach ist aktuell noch im Gange.