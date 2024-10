Überraschung im DFB-Team: Nagelsmann holt Salzburg-Keeper Blaswich

Salzburg-Torhüter Janis Blaswich steht im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden Spiele in der Nations League. Der von RB Leipzig ausgeliehene Schlussmann wurde am Donnerstag als dritter Keeper neben Oliver Baumann und Alexander Nübel nominiert. Blaswich hatte bei Salzburgs 0:4 gegen Stade Brest in der Champions League in dieser Woche bei einem Gegentor eine schlechte Figur gemacht, Fans forderten daraufhin Alexander Schlager im Gehäuse der Bullen.