Bierhoff: "Kein Zweifel, dass die EM stattfindet"

Zur Frage, ob Zuschauer in den Stadien zugelassen werden, habe man vereinbart, den Zeitpunkt für eine Entscheidung auf Anfang April zu verschieben, hieß es in der Mitteilung. Ursprünglich wollte die UEFA bereits am 5. März erste Antworten in der Fan-Frage geben.

Nach aktueller Planung soll das Turnier am 11. Juni in Rom angepfiffen werden. In London sollen die beiden Halbfinali und das Endspiel (11. Juli) ausgetragen werden. Österreichs Gruppenspiele sind für 13. Juni (Nordmazedonien/Bukarest), 17. Juni (Niederlande/Amsterdam), und 21. Juni (Ukraine/Bukarest) angesetzt.