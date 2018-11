Deutschland verschenkt gegen die Niederlande einen Sieg

Am Ende verdarben die Holländer der jungen deutschen Nationalmannschaft doch noch den Spaß. Nach einem schwungvollen Spiel, einer 2:0-Führung und zahlreichen vergebenen Chancen vergab das Team von Joachim Löw beim 2:2 (2:0) im Klassiker in der Endpahse noch den Sieg, weil die letzte Konzentration fehlte. Timo Werner (9. Minute) und Leroy Sané (20.) hatten die Gastgeber im letzten Nations-League-Spiel in Führung gebracht; Quincy Promes (85.) und Kapitän Virgil van Dijk (90.) glichen aber noch aus.

Damit erlebte auch Thomas Müller ein wenig freudiges 100er Jubiläum. Dabei hatte der in Russland noch brutal abgestürzte Ex-Weltmeister am Montag in Gelsenkirchen trotz des bitteren Abstiegs aus der Top-Gruppe der Nations League lange Zeit große Leidenschaft, Entschlossenheit und Spielfreude demonstriert. Doch der späte Ausgleich war irgendwie bezeichnend für das Jahr 2018.

Damit schafften die Niederländer im letzten Spiel des neu geschaffenen Wettbewerbs in letzter Sekunde den Sprung ins Final Four. Dazu muss das runderneuerte DFB-Team befürchten, für die anstehende EM-Qualifikation am 2. Dezember in Dublin aus dem zweiten Lostopf gezogen zu werden droht damit schweren Gegnern wie Frankreich, Spanien oder England.

Spaß und Tempo

„Wir wollen uns mit einer starken Leistung aus dem Jahr verabschieden, uns und den Fans zeigen, wir sind auf einem guten Weg“, hatte Löw angekündigt. Und seine Mannschaft hielt Wort. Mit Spaß, Schwung und Tempo betrieb die DFB-Auswahl zunächst scheinbar Wiedergutmachung, ehe sie in der Schlussphase durch Schläfrigkeiten doch den sicheren Sieg aus der Hand gab.

Die Abkehr vom Ballbesitz-Fußball und die Fokussierung auf blitzartige Angriffe mit dem deutschen Turbo-Sturm funktionierte lange Zeit gut. Insbesondere Sané stellte in seiner alten Schalker Heimat die niederländische Defensive vor große Probleme. Aber auch die Dreier-Abwehrkette zeigte sich gut eingespielt. Außerdem verlieh die Hereinnahme der beiden erfahrenen Ex-Weltmeister Mats Hummels und Toni Kroos im Vergleich zum Russland-Spiel (3:0) vor vier Tagen dem deutschen Team Stabilität.