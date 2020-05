Deutschland gewinnt auch 10. Spiel

Nach verhaltenem Beginn versetzte ein Doppelschlag von Mesut Özil (30.) und André Schürrle (33.), sowie das entscheidende 3:0 von Mario Gomez (48.) die deutschen Fans acht Monate vor dem Turnier in EM-Vorfreude. Joachim Löw: "Das Tor von Schürrle war ein wunderschöner Konter, so wie man ihn trainiert. Und Mesut Özil hat heute wieder einmal überragend gespielt.""

Marouane Fellainis (86.) Anschlusstor kam zu spät, Belgien musste einmal mehr die Endrunden-Hoffnungen begraben.



Auch ohne die verletzt fehlenden Stammkräfte Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski und Miroslav Klose unterstrich Löws Boygroup dagegen mit einer souveränen Vorstellung ihre Titelambitionen. "Es war mir wichtig, dass alle die richtige Einstellung zeigten, so können wir uns nichts vorwerfen lassen. Wir wollten den Kampf um Platz zwei nicht mit einer schlechten Leistung beeinflussen."



Trotzdem ist Deutschland bei der Auslosung der Vorrundengruppen Anfang Dezember nicht im Topf der vier besten Teams. Dies sind neben den beiden Gastgebern noch Welt- und Europameister Spanien sowie Vizeweltmeister Niederlande, der am 15. November letzter DFB-Gegner in diesem Jahr ist. Am 11. November geht es zu einem Test in die Ukraine, vier Tage bevor Österreich ebendort testet.



Die angekündigte Party-Stimmung konnten die umformierten Hausherren bei Nieselregen zunächst aber nicht verbreiten. Löws Mannschaft hatte Mühe, die rechte Einstellung zu finden. Die Belgier drängten die DFB-Auswahl in den ersten 20 Minuten in deren Hälfte und kämpften um ihre letzte Chance - ohne allerdings dabei Torgefahr gegen die sichere Abwehr vor Manuel Neuer zu verbreiten.