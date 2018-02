Deutschland: Frankfurt im Cup-Halbfinale

Eintracht Frankfurt ist durch einen souveränen Sieg gegen den FSV Mainz 05 erneut in das Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Das Team von Trainer Niko Kovac besiegte am Mittwochabend im Viertelfinale ohne Probleme im Rhein-Main-Derby die Gäste mit 3:0 (1:0).

Vor der Pause traf Ante Rebic (17.) für die Hessen. Ein Eigentor von Alexander Hack (53.) sorgte vor 48.200 Zuschauern schon für klare Verhältnisse, bevor Omar Mascarell das 3:0 erzielte (62.). Der Mainzer Profi Danny Latza sah in der Schlussphase nach einem Foulspiel Rot (82.).

Bei den Gästen durfte Karim Onisiwo über die vollen 90 Minuten am linken Flügel stürmen. Ein Spiel über die volle Distanz hatte der Wiener zuvor zuletzt im Dezember 2016 bestritten. In dieser Saison war es überhaupt erst das vierte Pflichtspiel für den ehemaligen Mattersburger, der unter Marcel Koller zwei Mal im Nationalteam spielen durfte. Eine Schulterverletzung hatte ihn für mehr als zwei Monate außer Gefecht gesetzt.

Frankfurt hatte bereits vor einem Jahr das Pokalfinale erreicht und dort gegen Borussia Dortmund verloren. Das kann diesmal nicht passieren – der BVB ist nicht mehr im Bewerb. So wie auch Werder Bremen nach einem 2:4 nach Verlängerung am Dienstag in Leverkusen. Die Bayern hatten - ebenfalls am Dienstag - einen 6:0-Sieg gegen Drittligist Paderborn gefeiert.