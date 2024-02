Lainer und Wöber feiern mit Mönchengladbach eine Torgala

Der VAR rettete Bremen von einer Heimschlappe

Werder Bremen hingegen musste im Kampf um die Europacup-Startplätze einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Im Heimspiel gegen Schlusslicht Darmstadt gingen die Bremer bereits in Minute acht in Führung – und mussten am Ende froh sein über ein 1:1. In der Nachspielzeit erzielten die Darmstädter den vermeintlichen Siegtreffer, der wegen eines Handspiels aber zurückgenommen wurde.