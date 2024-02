Deutsche Bundesliga: Leipzig patzt, bei Bremen reißt die Serie

Die schönste Meldung des Nachmittags betraf einen Abwesenden. Sasa Kalajdzic spielte nicht für Eintracht Frankfurt, weil er zum ersten Mal Vater wurde. So war Kevin Stöger im Dress der Bochumer der einzige Österreicher auf dem Platz. Frankfurt ging früh in Führung (14.), Bochum glich bald aus (17.) – es fiel in der Partie kein weiterer Treffer mehr.

Auf dem Feld machte Romano Schmid als erster Österreicher an diesem Bundesliga-Nachmittag eine fußballerische Ansage. Heidenheim führte in Bremen durch frühe Tore von Maloney (12.) und Beste (18.). Schmid gelang aber postwendend der Anschlusstreffer. Stage spielte den Ball auf Lynen, der aufschaute und in die Mitte flankte. Schmid lief an der zweiten Stange ein und köpfelte zum 1:2 ein (19.). Das war es dann auch. Für Bremen setzte es die erste Niederlage im Jahr 2024 und die ersten nach sieben Bundesligaspielen. Friedl war Kapitän, bei den Siegern kam Dovedan nicht zum Einsatz.