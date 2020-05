Deutschland: Brisanter Start ins Jahr

Nur einen Monat dauerte in der deutschen Bundesliga die Winterpause. Österreichs Legionäre konnten zwar über Weihnachten in die Heimat, mussten meist aber kurz nach dem Jahreswechsel wieder an ihre Arbeitsstellen. Zwei dieser Österreicher sind beim Rückrundenstart mit von der Partie. Martin Stranzl ist Fixstarter in der Innenverteidigung von Mönchengladbach gegen Bayern München. Der Tabellenführer kommt mit viel Selbstvertrauen. "Einmal darf eine deutsche Meisterschaft am FC Bayern vorübergehen, aber kein zweites Mal", sagt etwa Sportdirektor Christian Nerlinger.

Der deutsche Rekordmeister hat ein Luxusproblem im Mittelfeld, zumal Bastian Schweinsteiger nach seinem Schlüsselbeinbruch wieder dabei ist. Und auch Arjen Robben ist wieder voll fit. In Mönchengladbach ist Ribéry gesperrt, weshalb Kroos links und Müller in der Mitte spielen werden. Sollten alle fünf fit sein und spielen, dann ist in der Mannschaft kein Platz für Luiz Gustavo, Timoschtschuk und David Alaba. Der junge Österreicher muss wie schon seit Sommer auf seine Chancen warten.