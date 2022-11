Deutschland: Bayern siegt bei Hertha BSC und ist vorne

Der Rekordmeister brauchte nur etwas mehr als elf Minuten für den Sprung auf Platz eins: Musiala sorgte für die Führung im Berliner Olympiastadion, Choupo-Moting erhöhte auf 3:0 (37., 38.). Für Beruhigung sorgte das jedoch nicht: Ein Volley von Lukebakio brachte Hertha BSC das 1:3 (40.), dann stieg Bayern-Verteidiger Pavard auf den Fuß von Selke, nach Videobeweis gab es Elfmeter und das 2:3 durch Selke selbst (45.). Das mögliche 2:4 der Münchner wurde nach VAR-Entscheidung auf Abseits aberkannt (57.). Marcel Sabitzer kam in der 78. Minute für Leon Goretzka ins Spiel. Am Sonntag könnte Union Berlin freilich den Platz an der Sonne zurückholen – mit einem Sieg in Leverkusen (15.30 Uhr).