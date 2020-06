Deutsche Gründlichkeit bei der EURO

Georg Behlau ist für diese gründliche Detail­arbeit Made in Germany verantwortlich. Als Leiter des offiziellen DFB-Büros Nationalmannschaft plant und organisiert Behlau für das Team die Turniere. Es ist ein Ganzjahresjob, denn während die deutschen Spieler gerade in Danzig in den Genuss der perfekten Organisation kommen, hat der Büroleiter schon die WM 2014 im Hinterkopf. "Mit den Planungen für die aktuelle EM haben wir auch schon unmittelbar nach der WM 2010 in Südafrika begonnen."



Ein wichtiger Baustein ist dabei stets die Auswahl des richtigen Quartiers. Behlau veranstaltet ein kleines Hotel-Casting, Bundestrainer Löw und Teammanager Oliver Bierhoff treffen nach einer Inspektion die Letztentscheidung. Dabei steht ein Kriterium im Vordergrund: "Die Exklusivität", erklärt Behlau, "wir wollen das Hotel für uns allein haben."