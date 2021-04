Bundestrainer Joachim Löw hätte im Rahmen des Trainingslagers in seiner ehemaligen Fußballheimat – der 61-Jährige betreute in der Saison 2001/’02 den FC Tirol – auch ein Testspiel gegen Dänemark geplant (2. Juni). Als Schauplatz steht das Tivolistadion in Innsbruck zur Diskussion.

Während man in Seefeld im Fall der deutschen Nationalmannschaft in der kommenden Woche eine endgültige Entscheidung erwartet, so ist der Besuch des ÖFB-Teams längst beschlossene Sache. Teamchef Franco Foda wird seine Spieler ab 8.Juni in Tirol zusammenziehen. Seefeld wird während der EM-Endrunde das Basislager der österreichischen Nationalmannschaft. Von Tirol aus wird das Team zu den drei Gruppenspielen gegen Nordmazedonien (13. Juni in Bukarest), gegen die Niederlande (17. Juni in Amsterdam) und gegen die Ukraine (21. Juni in Bukarest) reisen.

christoph geiler