Deutsche Bundesliga: Leipzig verschoss zwei Elfer

Stuttgart ├╝bernahm die Tabellenspitze, trotz 0:1-R├╝ckstand gegen Wolfsberg. Doch Serhou Guirassy untermauerte seinen ersten Platz in der Torj├Ągerliste in der Schlussphase mit einem Hattrick binnen 15 Minuten (67. bis 82.). Der 27-J├Ąhrige hat nun in sieben Spielen schon 13 Mal getroffen.

Dortmund setzte sich auf Platz zwei. Union Berlin f├╝hrte zur Pause 2:1, verlor aber nach zwei Siegen zu Saisonbeginn die f├╝nfte Liga-Partie in Folge. Die Bayern k├Ânnen heute gegen Freiburg aufschlie├čen.