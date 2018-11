Gnadenfrist für Niko Kovac bei Bayern

„Wir spielen am Dienstag gegen Benfica, und da wird unser Trainer sicherlich Kovac sein. Dann müssen wir mal eine Analyse machen, wo wir stehen.“ Es gibt also nur noch eine Gnadenfrist, aber keine dauerhafte Jobgarantie wie bisher. Es braucht beim Heimspiel zumindest einen Punkt, um in der Champions League vorzeitig den Aufstieg zu fixieren. Das allein wird aber nicht reichen, betont Hoeneß: „Wir können nicht sagen, es wird schon werden. Das ist nie Position des FC Bayern gewesen.“

Da Jupp Heynckes wohl nicht noch einmal einspringen würde, beginnt eine heikle Trainersuche. Deutsche Kandidaten wie Tuchel oder Nagelsmann sind vergeben, bei großen Namen wie Zidane droht ein Sprachproblem. Ob auch der seit seiner Zeit bei den Bayern-Amateuren geschätzte Ralph Hasenhüttl ein Thema werden wird?

Düsseldorfs Dodi Lukebakio ist übrigens der erste Spieler seit Schalkes Ebbe Sand (2001), dem drei Treffer gegen die Bayern gelangen. Der Stürmer ist nur von Watford ausgeliehen – ohne Kaufoption für die Fortuna.