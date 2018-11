Lazaro und Burgstaller treffen, Bayern blamiert sich

Lukebakio schockte die Bayern

Die Dortmunder hatten gegen Mainz lange Probleme. Erst ein Distanzschuss von Lukasz Piszczek in der 76. Minute erlöste den Tabellenführer, nachdem zuvor Paco Alcacer (66.) beziehungsweise Robin Quaison (70.) getroffen hatten. Bei den Verlierern wurde Karim Onisiwo in der 71. Minute eingewechselt.

Für die Bayern hingegen setzte es wieder einen Rückschlag. Der Rekordchampion führte dank Treffern von Nilas Süle (17.) und Thomas Müller (20., 58.) schon mit 2:0 und 3:1, doch ein Triplepack von Dodi Lukebakio (44., 77., 93.) sorgte für den überraschenden Punkteverlust des Tabellenfünften, bei dem David Alaba durchspielte. Auf der Gegenseite war Kevin Stöger ebenfalls über die komplette Distanz im Einsatz.

Angefressener Hoeneß

Für Niko Kovac wird es offenbar eng. Gegen Benfica Lissabon werde er noch als Trainer auf der Bank sitzen, sagte Uli Hoeneß am Samstag. Aber die Generalkritik des Präsidenten nach dem nächsten Tiefschlag gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ist fatal für den Coach. "Ich war völlig down, als das Tor gefallen ist", sagte Hoeneß über das 3:3 in der Nachspielzeit. "Ich habe gedacht, die Welt geht unter. Von diesem Schock muss ich mich jetzt erstmal erholen. Das wird ein schwieriger Abend für meine Frau", sagte der Präsident.

Trainer Kovac hat die bedingungslose Unterstützung von Hoeneß verloren. Der Job des Kroaten ist akut in Gefahr, auch wenn der Präsident auf Zeit spielte. "Im Moment ist es kein Thema, weil wir uns jetzt vorgenommen haben, in aller Ruhe darüber zu schlafen und am Dienstag das schwere Spiel gegen Benfica Lissabon vor uns haben", antwortete Hoeneß auf die Frage, ob der Trainer infrage gestellt sei. In dem Gruppenspiel der Champions League, in dem die Bayern den Achtelfinaleinzug perfekt machen können, "wird unser Trainer sicherlich Niko Kovac sein".

Die Generalkritik am aktuellen Zustand der Mannschaft lässt jedoch für Kovac Böses erahnen. "Wir spielen sehr schlechten Fußball, einen uninspirierten Fußball und einen Fußball ohne Selbstvertrauen", urteilte Hoeneß. Er klagte aber auch die Spieler an. Er sprach von "dilettantischen Fehlern" bei den Gegentoren, von "Slapstick". "Wir werden sicherlich die nächsten Tage nutzen, um rauszufinden, was da los ist", sagte Hoeneß.