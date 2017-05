Die Deutsche Bundesliga geht in die Sommerpause. 19 Spieler und zwei Trainer aus Österreich verdienten dort ihr Geld. Waren sie es wert? Der KURIER-Check.

Foto: APA/AFP/ROBERT MICHAEL Ralph Hasenhüttl

Der 49-jährige Steirer kam im Sommer zu RB Leipzig und führte den Aufsteiger auf Platz zwei. Der Trainer der Saison.

KURIER-Wertung: 5 von 5 Sternen

Peter Stöger

Aufstieg, Klassenerhalt und nächste Saison Europa League. Alles, was der 51-jährige Wiener in Köln seit 2013 angegriffen hat, war erfolgreich.

KURIER-Wertung: 5 von 5 Sternen

Foto: DIENER/Extra Kevin Danso

Als Not am Mann war, tauchte er wie Phönix aus der Asche an Hintereggers Seite auf. Geboren in der Steiermark, aufgewachsen in England – und der Überraschungsauftritt der Liga. Der 18-jährige Innenverteidiger avancierte zum jüngsten Augsburg-Erstligaspieler aller Zeiten.

KURIER-Wertung: 5 von 5 Sternen

Guido Burgstaller

Er spielte zwar nur im Frühjahr – aber das überragend. Neun Tore in 17 Spielen für Schalke. Im Herbst waren es in der 2. Bundesliga 14 Tore in 16 Spielen für Nürnberg.

KURIER-Wertung: 5 von 5 Sternen

Foto: DIENER/Extra David Alaba

Nicht so überragend wie vor zwei Saisonen. Aber wer bei der Meistertruppe einen Stammplatz hat, kann kein Schlechter sein.

KURIER-Wertung: 4,5 von 5 Sternen

Stefan Ilsanker

Über Mattersburg und Salzburg zum Leistungsträger beim deutschen Vizemeister.

KURIER: 4,5 von 5 Sternen

Foto: AP/Jens Meyer Marcel Sabitzer

Erzielte als Leipzig-Stammspieler acht Tore – der 23-Jährige ist in der Deutschen Bundesliga angekommen.

KURIER-Wertung: 4,5 von 5 Sternen

Zlatko Junuzovic

Erzielte nur vier Tore, war aber als Kapitän an Bord, als sich Bremen aus dem Schlamassel zog. Und auch privat im Hoch: Er wurde Vater.

KURIER-Wertung: 4 von 5 Sternen

Florian Grillitsch

Bis auf eine Verletzungspause Stammspieler, der mit den Bremern Charakter bewies.

KURIER-Wertung: 4 von 5 Sternen

Foto: DIENER/EM Alessandro Schöpf

Hat bei Schalke Fuß gefasst und machte sechs Tore. Zuletzt Pechvogel mit Kreuzbandverletzung.

KURIER-Wertung: 4 von 5 Sternen

Martin Hinteregger

Die Konstante in der Augsburger Verteidigung.

KURIER-Wertung: 3,5 von 5 Sternen

Markus Suttner

Kämpfte, kassierte zwei Gelb-Sperren, erzielte als Linksverteidiger vier Tore. Nur der Abstieg mit Ingolstadt kostete einen Stern.

KURIER-Wertung: 3 von 5 Sternen

Julian Baumgartlinger

Fand sich in Leverkusen schwer zurecht, obwohl er Wunschspieler von Roger Schmidt war. Unter dem neuen Trainer Korkut klappte es dann besser. Nur privat lief es optimal, auch er wurde Vater.

KURIER-Wertung: 3 von 5 Sternen

Foto: AP/Carmen Jaspersen Michael Gregoritsch

Der 23-Jährige stagnierte dieses Jahr, war nur Mitläufer – allerdings bei einem Krisenklub wie dem HSV. Von 30 Einsätzen nur zwei über die volle Distanz, immerhin aber fünf Tore.

KURIER-Wertung: 3 von 5 Sternen

Karim Onisiwo

Der 25-Jährige wurde im Oktober Vater von Leroy-Zayn. Beruflich war die Saison mau, ein Knochenmark-Ödem kostete den Mainzer Stürmer dreieinhalb Monate.

KURIER-Wertung: 2,5 von 5 Sternen

Foto: APA/dpa/Carmen Jaspersen Florian Kainz

Nur ein Einsatz über vier Minuten im Herbst, seit drei Monaten aber fast immer dabei – zwei Tore. Spät, aber doch ging dem Ex-Rapidler ein bisschen der Knopf auf.

KURIER-Wertung: 2,5 von 5 Sternen

Lukas Hinterseer

Avancierte bei Absteiger Ingolstadt vom Stammangreifer zum Mitläufer und Bankerldrücker.

KURIER-Wertung: 2 von 5 Sternen

Georg Teigl

Von 17 Einsätzen nur einer über die volle Zeit. Mitläufer in Augsburg.

KURIER-Wertung: 1,5 von 5 Sternen

Heinz Lindner

Hradecky blies ihm in Frankfurt auch diese Saison den Marsch. Österreichs Nr. 1 im Team durfte nur nach der dummen Roten für den Finnen spielen, musste danach aber wieder raus.

KURIER-Wertung: 1 von 5 Sternen

Foto: APA/AFP/dpa/FEDERICO GAMBARINI Aleksandar Dragovic

Die Welt zählt ihn in der Geschichte "Liga leistet sich Flops für 147 Millionen Euro" auf. Der Teamverteidiger, den Leverkusen für 18 Millionen Euro geholt hat, ist damit auf einer Ebene mit Hummels, Renato Sanches, Schürrle, Embolo und Götze – ein schwacher Trost. Gewann nur 57 Prozent seiner Zweikämpfe.

KURIER-Wertung: 0,5 von 5 Sternen

Ramazan Özcan

Kein Liga-Spiel für den Ex-Teamgoalie im ersten Jahr bei Leverkusen.

Keine Wertung