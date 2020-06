Teamkapitän Fuchs trifft bei Schalke-Sieg

In den letzten drei Bundesliga-Spielen war Christian Fuchs bei Schalke 04 nicht erste Wahl gewesen. Samstag kehrte der 28-Jährige gegen Wolfsburg in die Startelf zurück und war dabei prompt als Torschütze erfolgreich – allerdings unter kräftiger Mitarbeit des gegnerischen Torhüters. Österreichs Teamkapitän hatte in der 25. Minute einen Freistoß aus rund 40 Metern in den Strafraum der Gäste getreten. Der Ball ging an Freund und Feind inklusive dem völlig indisponierten Wolfsburger Torhüter Diego Benaglio vorbei ins Tor.

Fuchs sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung zugunsten der Schalker. Zuvor hatte bereits Choupo-Moting zwei Mal getroffen. Am Ende mussten die Schalker noch zittern, feierten aber einen 3:2-Sieg.

Außer Fuchs waren Österreicher am Samstag allerdings rar gesät in der Deutschen Bundesliga. Julian Baumgartlinger fehlte beim Mainzer 2:2 gegen Freiburg, Mönchengladbach musste Martin Stranzl aufgrund von Oberschenkelproblemen vorgeben und verlor gegen Frankfurt prompt 1:3. Zuvor stand der Routinier in allen 19 Pflichtspielen in der Startelf, wurde nur ein Mal ausgewechselt.

Und David Alaba fehlte beim 4:0-Sieg der Bayern gegen Hoffenheim. Dafür feierte ein anderer sein Comeback: Bastian Schweinsteiger bestritt 132 Tage nach dem WM-Finale erstmals wieder ein Spiel. Der Routinier wurde in der 77. Minute für Mario Götze eingetauscht und lautstark gefeiert. Er bereitete auch prompt den Treffer zum 4:0 durch Rode vor.

Wieder nichts zu feiern gab es indes für Dortmund. Der BVB kam gegen Aufsteiger Paderborn nicht über ein 2:2 hinaus. Im Abendspiel verpasste Peter Stögers Köln den Sprung auf einen internationalen Startplatz. Die Kölner unterlagen daheim der Berliner Hertha 1:2 und rutschten auf den elften Rang ab.