Deutsche Bundesliga: Schalke unterliegt Frankfurt

Der FC Schalke ist mit einer enttäuschenden Heimniederlage in die Rückrunde der deutschen Bundesliga gestartet. Der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet musste sich daheim Eintracht Frankfurt 0:1 geschlagen geben. Das Siegestor für die Gäste erzielte Stürmer Alexander Meier bereits in der ersten Hälfte.

Guido Burgstaller, der in seinem Debüt für die Gelsenkirchner in der Vorwoche noch das Siegestor erzielt hatte, spielte durch und war noch der stärkste Mann in der insgesamt schwachen Schalker Offensive. Alessandro Schöpf wurde in der 66. Spielminute ausgewechselt. Bei den Frankfurtern stand Ex-Austrianer Heinz Lindner im Tor und lieferte eine souveräne Leistung ab. Bei einem Kopfballer von Burgstaller in Halbzeit eins konnte er sich mit einer sehenswerten Parade auszeichnen.

Die Eintracht rückte nach dem vierten Saison-Auswärtssieg auf den dritten Rang vor, Schalke bleibt hingegen als Zehnter weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Deutsche Bundesliga

Liendl Matchwinner

Michael Liendl schoss beim Rückrundenstart der 2. deutschen Liga 1860 München zum Sieg. Bei der Premiere von Trainer Vitor Pereira gelang dem eingewechselten Österreicher (58.) im Derby gegen Greuther Fürth in Überzahl mit einem platzierten Schuss (86.) aus 16 Metern das Siegestor für die "Löwen". Bei Fürth hatte zuvor (78.) Robert Zulj eine gute Konterchance ausgelassen.

1860 setzte sich damit etwas von den Abstiegsplätzen ab und rückte in der Tabelle als 13. bis auf zwei Punkte an Fürth heran. Union Berlin mit seinen gleich vier Österreichern siegte zu Hause gegen Bochum mit 2:1 und startete als Vierter erfolgreich ins Aufstiegsrennen. Sandhausen setzte sich dank einer guten Defensivleistung, an der auch Tormann Marco Knaller beteiligt war, in Düsseldorf bei der Fortuna klar mit 3:0 durch.

2. deutsche Bundesliga