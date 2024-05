Deutschland: Leverkusen blieb ungeschlagen, Bayern wird nur Dritter, Köln steigt ab

Schon nach 45 Minuten war am Samstag klar: Der 1. FC Köln ist nicht mehr zu retten. Da war der Traditionsklub zur Pause in Heidenheim mit 0:3 zurückgelegen – man verlor schließlich 1:4.

Nur ein Sieg hätte die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Da allerdings Union Berlin mit Kapitän Christopher Trimmel zugleich 2:1 gegen Freiburg gewann, hätte am Ende selbst dieser nicht gereicht. Union ist nun ebenso gerettet wie Mainz nach einem 3:1-Sieg in Wolfsburg. Bochum muss nach einem 1:4 in Bremen in die Relegation gegen Düsseldorf .

Leverkusen ließ auch im letzten Spiel nichts anbrennen und beendete die Saison nach einem 2:1-Heimerfolg über Augsburg die Saison ohne Niederlage.

90 Punkte

Die Bayer-Elf schließt die Bundesliga-Saison mit 28 Siegen, 6 Unentschieden und 0 Niederlagen und insgesamt 90 Punkten ab. Die „Unbesiegbaren“ sind nun seit 51 Spielen ungeschlagen und könnten am Ende der Saison noch auf 53 Spiele ohne Niederlage sowie drei gewonnene Titel hoffen. Am Mittwoch kämpft die Mannschaft in Dublin um den Sieg in der Europa League, am Samstag trifft sie im Olympiastadion auf den 1. FC Kaiserslautern, wo es um den DFB-Pokal gehen wird.