Deutsche Bundesliga: Leipzig verjuxt wichtige Punkte

Tabellenführer Leipzig musste einen herben Rückschlag im Titelkampf hinnehmen. Obwohl über weite Strecken deutlich überlegen, verloren sie in Frankfurt 0:2. Die Gäste bestimmten das Geschehen, konnten aber in der ersten Hälfte aus ihrer Überlegenheit kein Kapital schlagen. Vermehrt agierte man über die rechte Flanke, wo Österreichs Teamspieler Marcel Sabitzer abermals stark aufspielte. Auch Konrad Laimer war von Beginn an mit von der Partie, während der zuletzt von Trainer Nagelsmann kritisierte Hannes Wolf und Stefan Ilsanker, auf dem Wunschzettel von Eintracht-Coach Adi Hütter, auf der Bank Platz nehmen mussten.

Die Frankfurter Abwehr dirigierte Martin Hinteregger durchaus mit Geschick. Während seine Kollegen in der Offensive an Ungefährlichkeit nicht zu überbieten waren, wusste man immerhin Leipziger Chancen zu verhindern. Das änderte sich nach der Pause: Drei Minuten waren gespielt, als Touré nach einer Flanke angerauscht kam und aus rund 20 Metern sehenswert ins linke Kreuzeck zum 1:0 traf. Spätestens da rächte es sich, dass Leipzig davor nicht zwingend genug für eine mögliche Führung geworden war.

Leipzigs Nagelsmann ging im Finish aufs Ganze und brachte mit Poulsen einen Stürmer für Mittelfeldspieler Laimer – vergeblich. In der Nachspielzeit erhöhte Kostic aus einem Konter auf 2:0 für die Frankfurter Eintracht.