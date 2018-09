Leipzig spielt nur remis gegen Aufsteiger Düsseldorf

Leipzig muss weiter auf den ersten Sieg in der jungen Saison der deutschen Bundesliga warten. Der Red-Bull-Klub kam am Sonntag nach einem 0:1-Rückstand zu Hause nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Für beide Teams war es in der zweiten Runde der erste Punktgewinn.

Verteidiger Matthias Zimmermann hatte die Gäste in Führung gebracht (47. Minute), Jean-Kevin Augustin glich für die Mannschaft von Ralf Rangnick aus (68.). Beide Mannschaften stehen mit je einem Zähler aus zwei Spielen im unteren Tabellenmittelfeld.

ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker (spielte durch) wurde als nur einer von drei Spielern aufgeboten, die auch zuletzt in der Europa League gegen Luhansk (3:2) begonnen hatten. Marcel Sabitzer kam in der 54. Minute in die Partie und war am Ausgleich beteiligt. Sabitzer fälschte eine Flanke in der Mitte so ab, dass Augustin an der zweiten Stange völlig alleine vor Keeper Michael Rensing an den Ball kam und diesen ins Tor hob.

Konrad Laimer saß bei den Leipzigern nur auf der Bank. Bei den Gästen wurde Kevin Stöger in der 80. Minute eingewechselt.