Deutsche Bundesliga: Gregoritsch trifft, Özcan patzt

Letzte Woche gelang Ramazan Özcan mit einer starken Leistung der Sprung in kickers Elf der Runde. An diesem Samstag konnte der ehemalige ÖFB-Teamgoalie im Tor von Bayer Leverkusen nicht überzeugen. Sein Patzer, als er einen Schuss des Wolfsburger Gerhardt von der Grundlinie ins eigene Netz lenkte, führte zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Die Partie, in der auch Teamverteidiger Aleksandar Dragovic aufseiten der Leverkusener agierte, verloren die Leverkusener vor eigenem Publikum 1:3 und verhalfen Wolfsburg zum Sprung an die Tabellenspitze. Bei Leverkusen zeigte auch Dragovic keine gute Leistung, sah zudem in der 72. Minute Gelb.

Besser lief es für Michael Gregoritsch. Der ÖFB-Stürmer erzielte die Augsburger Führung im Heimmatch gegen Borussia Mönchengladbach. Zu einem Sieg sollte es dennoch nicht reichen, die Gäste kamen in der 62. Minute durch Rekord-Neuzugang Plea zum Ausgleichstor.

Werder Bremen kam zu einem späten Auswärtserfolg in Frankfurt. Der Kosovare Rashica traf in der 95. Minute per Freistoß zum 2:1-Siegestreffer. Martin Harnik stand bei den Gästen in der Anfangsformation, wurde in der 59. Minute ausgewechselt. Florian Kainz und Marco Friedl saßen nur auf der Bank.

Erster Punkt für den FCN

Aufsteiger 1. FC Nürnberg holte beim 1:1 gegen Mainz 05 immerhin den ersten Punkt nach der Rückkehr ins Oberhaus. Georg Margreitter spielte in der Nürnberger Innenverteidigung durch, bei den Gästen durfte Karim Onisiwo bis zur 81. Minute mitwirken. Für ihn kam mit Philipp Mwene ein anderer Österreicher in die Partie.

Champions-League-Starter Hoffenheim setzte sich gegen den Freiburg nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 durch.