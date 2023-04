Freiburg siegt in Köln und ist auf Champions-League-Kurs

Stuttgart holte vor eigenem Publikum durch ein 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach wichtige Punkte im Abstiegskampf. Bereits am Freitag hatte Tabellenführer Borussia Dortmund mit dem 1:1 in Bochum wichtige Punkte im Titelrennen verspielt. Der FC Bayern würde mit einem Heimerfolg am Sonntag über Schlusslicht Hertha BSC die Spitze übernehmen.

Dritter Sieg in Folge

Die Freiburger fixierten in Köln den dritten Dreier en suite. Für das Goldtor sorgte der Japaner Ritsu Doan nach einem Corner aus kurzer Distanz per Kopf (53.). Bei den Siegern spielte Philipp Lienhart durch, Michael Gregoritsch wurde in der 78. Minute ausgetauscht. Für Köln waren Florian Kainz über die komplette Distanz und Dejan Ljubicic bis zur 57. Minute im Einsatz.