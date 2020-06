Die Meisterfeier der Bayern ist vertagt

In Riesenschritten waren die Bayern dem Titel entgegen geeilt. Dortmund und Schalke hatten aber am Samstag die Chance, die früheste Meisterfeier der Bundesliga-Geschichte um eine Woche hinauszuzögern. Ein Sieg von Dortmund in Hannover oder von Schalke gegen Braunschweig war dazu nötig.

Eingetroffen ist davon beides: Die Dortmunder entschieden durch Tore von Hummels (43.) und Lewandowski (52.) die Partie früh – ebenso wie Schalke mit Treffern von Goretzka (17.) und einem Freistoß von Huntelaar (66.). Am Ende gab es für Schalke (ohne den verletzten Fuchs) gegen Braunschweig ein wenig aufregendes 3:1, Dortmund war noch souveräner: Reus stellte den 3:0-Endstand her (90.)

Dabei hatte der Spieltag ungewöhnlich zäh begonnen. In der ersten Hälfte der fünf Spiele am Samstagnachmittag fielen nur drei Tore. Normalerweise legen die Bayern gleich von Beginn an los. In Mainz taten sich die Münchner allerdings schwer. Erst ein Kopfball von Schweinsteiger nach 81 Minuten brachte die Führung. Den Endstand von 2:0 stellte Götze her.

Weiterhin stark präsentiert sich Augsburg. In Wolfsburg gab es ein 1:1. In der 93. Minute war ein Sieg der Gäste mit einem Stangenschuss ganz nah. Alexander Manninger fehlte im Augsburger Tor, der Salzburger musste für den wieder genesenen Stammkeeper Hitz Platz machen.