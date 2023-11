4:2 gegen Heidenheim: Bayern machen Druck auf Leverkusen

Angeführt von Tormaschine Harry Kane ist der FC Bayern München zumindest vorerst an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga gestürmt. Beim 4:2 (2:0) gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim schraubte Englands Nationalmannschaftskapitän Kane seine Saisonausbeute am Samstag in einem phasenweise wilden Spiel mit einem Doppelpack auf 17 Liga-Tore hoch. In der Vorsaison wäre er damit Torschützenkönig geworden. Der VfB Stuttgart besiegte Borussia Dortmund mit 2:1 (1:1).

Nach Dreierpacks gegen Darmstadt und in Dortmund sowie zwei Toren beim vorzeitig gesicherten Gruppensieg in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul schlug Kane, mit rund 100 Millionen Euro der teuerste Einkauf der Club-Geschichte, auch gegen den zweikampfstarken Aufsteiger mehrfach zu. Der 30-Jährige sorgte in eindrucksvoller Manier für die beruhigende 2:0-Pausenführung (14., 44.). Leroy Sané bereitete vor 75.000 Zuschauern beide Treffer vor.

Heidenheim bewies nach dem Seitenwechsel aber viel Herz und kämpfte sich gegen nachlässige Bayern durch Tim Kleindienst (67.) und Jan-Niklas Beste (70.) bravourös ins Spiel zurück. Raphael Guerreiro ließ elf Minuten nach seiner Einwechslung die Bayern wieder über den nahenden Sieg jubeln (72.), ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer leitete den Treffer ein. Eric Maxim Choupo-Moting, ebenfalls als Joker gekommen, machte dann alles klar (85.).

Bayern übernimmt die Tabellenführung

Die Münchner gehen damit als Spitzenreiter in ihre Jahreshauptversammlung am Sonntag. Bayer Leverkusen kann am Sonntag mit einem Sieg gegen den 1. FC Union Berlin den FC Bayern aber wieder vom ersten Tabellenplatz verdrängen.