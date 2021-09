Baumgartner trifft und jubelt, Glasners Frankfurter weiter sieglos

Souveräner Abschluss

Hoffenheim geriet zwar durch Ridle Baku in Rückstand (25.), kam aber knapp vor der Pause dank eines Kopfballs von Andrej Kramaric zum Ausgleich. Baumgartner brachte die TSG mit einem souveränen Abschluss ins lange Eck nach sehenswerter Vorarbeit von Pavel Kaderabek in Führung (73.) und hält nun bei zwei Toren in dieser Spielzeit. Der Assistgeber sorgte acht Minuten später für die Entscheidung. Neben Baumgartner (Austausch in der 79. Minute) wirkten bei Hoffenheim auch noch Florian Grillitsch (bis 85.) und Stefan Posch (ab 85.) mit.

In Leipzig spielten die Gastgeber, bei denen Konrad Laimer in der 65. Minute eingetauscht wurde, groß auf. Trainer Jesse Marsch war von der von ihm bevorzugten Viererkette abgegangen und hatte auf das System seines Vorgängers Julian Nagelsmann mit Dreierkette umgestellt, was sich bezahlt machen sollte. Christopher Nkunku (15., 70.), Yussuf Poulsen (23.), Nordi Mukiele (45.+3), Emil Forsberg (60./Elfmeter) und Amadou Haidara (77.) fixierten den ersten Pflichtspiel-Sieg der Sachsen nach zuletzt drei Niederlagen und einem Remis.