Sabitzer und Co.: 26 Österreicher machen Jagd auf die Bayern

Drei Teams haben drei Österreicher in ihren Reihen. Florian Grillitsch gehört in Hoffenheim nach seiner Oberschenkelverletzung genau wie Christoph Baumgartner zur ersten Elf, Stefan Posch muss um sein Leiberl kämpfen. Baumgartner will erstmals die Zehn-Tore-Marke knacken. „Wenn man die letzten Jahre sieht, kann man das schon als persönliches Ziel ansehen, dass ich da in Richtung zweistellig gehe.“ In Mainz dürfen Karim Onisiwo (nach überstandener Corona-Infektion) und Kevin Stöger auf regelmäßige Einsätze hoffen, David Nemeth kommt aus der zweiten Mannschaft. Ex-Rapidler Dejan Ljubicic versucht sich in Köln, wo auch Florian Kainz und Louis Schaub engagiert sind.