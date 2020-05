Deutsche besiegen Französinnen 4:2

Am Nachmittag hatte sich auch England für das Viertelfinale qualifiziert. Die Engländerinnen setzten sich im Kampf um Tabellenplatz eins gegen die schon zuvor fix qualifizierten Japanerinnen in Augsburg vor 20.777 Zuschauern mit 2:0 (1:0). Mexiko und Neuseeland müssen nach einem 2:2-Remis im direkten Duell in Sinsheim die Heimreise antreten.



Die Engländerinnen legten früh den Grundstein zum Sieg. Ellen White überraschte die zu weit vor ihrem Tor stehende Japan-Torfrau Ayumi Kaihori mit einem Heber aus fast 20 Metern schon nach einer Viertelstunde. Die Britinnen standen in der Folge kompakt und ließen wenig Chancen zu. Nach dem Seitenwechsel drückten die Japanerinnen zwar auf den Ausgleich, erfolgreich waren aber White und Co. Die eingewechselte Rachel Yankey ließ Kaihori keine Chance (66.).