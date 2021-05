"Desaströses Bild": DFB-Präsident nach "Nazi-Sager" unter Druck

Der DFB-Betriebsrat fordert in der Stellungnahme richtungsweisende Entscheidungen, strukturelle und personelle Konsequenzen dürften nicht ausgeschlossen werden." An diesem Wochenende traf sich die DFB-Spitze zu einem Krisengipfel mit den Landesverbandschefs in Potsdam. Die Tagung sollte in dem Kongresshotel am Templiner See bis Sonntagmittag andauern. Erwartet wird ein Gespräch zwischen Keller (64) und Koch (62).

"Inakzeptabel und nicht zu tolerieren"

Der DFB-Präsident war nach einem Nazi-Vergleich in einer Präsidiumssitzung in den vergangenen Tagen schwer unter Druck und in Erklärungsnot geraten. Er hatte Koch Medienberichten zufolge als "Freisler" bezeichnet und so mit Roland Freisler, dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, verglichen. Im Schreiben des Betriebsrats heißt es, dass diese Aussagen "vollkommen inakzeptabel und nicht zu tolerieren sind."