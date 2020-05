Des Meisters wichtigstes Saisonspiel

Das ist das wichtigste Spiel in dieser Saison", erklärt Roman Kienast. Der Stürmer fordert Mittwochabend (20.30 Uhr, Live in ORF 1, KURIER.at-Liveticker) mit Sturm in Graz den georgischen Meister Zestafoni.



Die Zahlen sprechen nach dem 1:1 im Hinspiel für die Steirer, die zuletzt gezeigten Leistungen (0:3 in Kapfenberg und Tabellenletzter) eher weniger. "Wir müssen viel aggressiver spielen und mehr Zweikämpfe gewinnen, das war unser großes Manko zuletzt", sagt der Teamstürmer, der nach Knöchelproblemen endlich wieder fit ist.



Dass Trainer Franco Foda gegenwärtig nicht zufrieden ist, liegt auf der Hand. "Er kann sehr laut werden, hat aber viele sachliche Diskussionen geführt. Einzelgespräche waren nicht darunter. Aber jeder Spieler weiß, worum es geht", betont Kienast.



Und die vielen Verletzten? "Das gilt nicht als Ausrede, wir haben einen großen Kader, jeder muss seinen Mann stehen." Zumindest beim Auftritt in der dritten Qualifikationsrunde sollten Joachim Standfest und Andreas Hölzl wieder im Sturm-Dress einlaufen. Die Neuerwerbungen Milan Dudic und Darko Bodul haben noch Trainingsrückstand und sind daher weiterhin keinen Versuch wert.