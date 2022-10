Derbysieger: Austria-Trainer Schmid dreht seine Bilanz ins Positive

Manfred Schmid ist bekannt für seine nüchternen, präzisen Analysen. Das hat sich auch nach dem ersten Derby-Sieg als Austria-Trainer am Sonntag nicht geändert. Die „Watschen mit acht Gegentoren“ (0:3 gegen Sturm, 0:5 bei Villarreal) haben nichts am Matchplan vor dem 2:1-Sieg geändert. „Sturm ist uns in der Entwicklung ein paar Jahre voraus, Villarreal hatte zu viel Klasse. Aber wir wussten, dass dann mit Rapid ein anderer Gegner kommt“, erklärt Schmid.

Das „gute Positionsspiel“ und der Tempovorteil in der Offensive ermöglichten eine klare Überlegenheit in Hälfte eins. „Die einzige Kritik ist, dass wir das Spiel vor der Pause schon entscheiden hätten müssen.“