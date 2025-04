Rapid gegen die Austria: Warum der Nachzügler im Derby der Favorit ist

Sieg gegen die Müdigkeit

Einen Ausschlag bei den Quoten lieferte der 1:0-Kampfsieg in Stockholm. „Der Rapidgeist ist wieder spürbar“, glaubt Tormann Niki Hedl nach dem Europacup-Erfolg bei Djurgården. „Dieser Erfolg liefert die Energie, die wir wieder brauchen“, meint Klauß.

Nach dem ersten Auswärtssieg in einem europäischen Frühjahrsduell seit 1996 war es auch leichter, die Müdigkeit aus den Knochen zu radeln (das passierte noch in Schweden) und zu laufen – das passierte am Samstag im Trainingszentrum.