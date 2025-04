Wiener Derby: Dragovic darf gegen Rapid doch spielen

Die Wiener Austria kann am Sonntag (17.00 Uhr) im Wiener Derby beim SK Rapid wieder auf Abwehrstütze Aleksandar Dragovic zurückgreifen. Wie die Fußball-Bundesliga am Freitag bekanntgab, wurde die Sperre des 34-Jährigen um ein unbedingtes Spiel reduziert. Dragovic hatte bei der 0:1-Heimniederlage am 2. April im Cup-Semifinale gegen Hartberg unmittelbar nach dem Schlusspfiff Schiedsrichter Sebastian Gishamer beleidigt.