Austrias AG-Boss Zagiczek: "Kein Sponsor macht dir Geschenke"

Die Wiener Austria durchlebt eine emotional intensive Zeit. Am Sonntag kommt es zum Derby gegen Rapid, danach trifft man je zwei Mal auf Sturm Graz und Salzburg. Dann wird man wissen, ob das Wort „Meistertitel“ in Favoriten noch ein Thema ist. Der Wechselpass zu den Finanzen ergab die Erteilung der Lizenz durch die Bundesliga in der ersten Instanz, am 23. April soll im Wiener Gemeinderat grünes Licht für den Kauf des violetten Stadions gegeben werden. Der Terminkalender von AG-Vorstand Harald Zagiczek war schon einmal luftiger.

KURIER: Die Austria hat die Lizenz zum Kicken erhalten. Wie erleichtert sind Sie?