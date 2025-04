Rapid-Sieg und Burgstaller-Comeback: "Momente, die ganz besonders sind"

Gleich nach dem 1:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League gegen Djurgarden dachte Nenad Cvetkovic an das Derby : „Niemand feiert in der Kabine, wir bereiten uns schon für das Derby vor. Das Derby bedeutet uns sehr viel, wir brauchen jetzt auch diesen Sieg am Sonntag.“

Aber natürlich hatte der mit Innenverteidiger-Kollege Raux-Yao überragende Serbe auch zum 1:0 in Stockholm einiges zu sagen: „Für mich ist dieser Kunstrasen verrückt, es war am Anfang wirklich schwer.“

Durch den Sieg sei „die Ausgangsposition super, wir wollen das jetzt durchziehen. Wir können im Europacup Großes schaffen.“

"Alle waren am Limit"

Niki Hedl, der sich zuletzt öfters über seine Vorderleute ärgerte, jubelt: „Alle waren am Limit, alle haben alles in jeden Zweikampf geworfen.“ Über den Spielverlauf meint Hedl: „Wir wussten, was uns erwartet, aber es war schwierig am Kunstrasen. Dann haben wir weniger Risiko genommen und nicht mehr viel zugelassen. Das Derby kommt jetzt zum richtigen Zeitpunkt.“