Rapid-Veränderungen nach dem Derbyskandal, aber kein freier Verkauf

In Bezug auf das Derby im Februar 2024 hat intern an erster Stelle Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger daran gearbeitet, dass sich Grundlegendes ändert. Es wurde eine Stabstelle für Diversitätsmanagement und Nachhaltigkeit gegründet , angesiedelt bei Geschäftsführer Steffen Hofmann .

Die Wienerin Overbeeke, die in den USA aufgewachsen ist und früher für die OMV gearbeitet hat, vertritt die Grünen in diversen Gremien und ist zuständig für die Entwicklung entsprechender Strategien.

To-do-Liste vor Wahl

Im November steht eine Präsidiumswahl an. Was steht bis dahin sonst noch auf der To-do-Liste von Overbeeke und Hanappi-Egger, die viel an den nicht so sichtbaren Details des Vereins arbeiten? „Unter anderem muss unsere bereits beschlossene Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt werden und das Reporting aufgesetzt werden.“

Nachhaltiger sportlicher Erfolg sorgt meist für größeres Aufsehen – aber das ist eine andere Geschichte.