Die Rapid-Frauen spielen um den ersten Titel, die Relegation wartet

Im Sommer 2022 hat Rapid den Einstieg in den Frauenfußball verkündet. Es folgten die Entscheidung für den Start ganz unten, also nicht etwa mit einer Kooperation mit Neulengbach in der Bundesliga, und ab 2023 das Zusammenstellen des ersten Kaders.

2024 gab es in der drittklassigen Wiener Stadtliga den Ankick, im Frühjahr 2025 sind die Rapid-Frauen immer noch ohne Punktverlust.

Bereits heute, einen Tag vor dem Wiener Derby der Herren, dürfte der erste historische Erfolg gefeiert werden: Der Meistertitel und damit vier Runden vor Schluss das Ticket für die Relegation um den Aufstieg in die überregionale 2. Liga.