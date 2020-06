"Derby of Love" zu Viennas 120. Geburtstag

Zwei Wiener Traditionsklubs sehen seit Mittwochabend wieder positiver in die Zukunft: Während sich der Sportklub vor 2069 Augenzeugen mit einem 3:3 (nach 0:3-Rückstand) gegen die Austria Amateure den Fortbestand in der Regionalliga Ost sicherte, hielt die Vienna ihre Generalversammlung ab. Resultat: Präsident Herbert Dvoracek erhält Verstärkung durch die zwei neuen Präsidiumsmitglieder Wolfgang Poppe und Richard Kristek. Letzterer sorgte zum Einstand mithilfe eines deutschen Energielieferanten für eine pünktliche Auszahlung der Mai-Gehälter.

110 Mitglieder erfuhren bei der Generalversammlung, dass " Care Energy" die Blau-Gelben mit 200.000 Euro sponsern wird. Damit kann Sportdirektor Kurt Garger beim Bundesliga-Absteiger mit der Kaderplanung für die Regionalliga beginnen.

Die Ostliga startet am 1. August. Drei Wochen später soll es zum "Derby of Love" kommen, zu dem 5000 (friedliche) Fans erwartet werden. Die Vienna wird beim Verband den Antrag stellen, dass am 22. August Lieblingsgegner Sportklub auf der Hohe Warte gastieren darf. Ein Wunsch, der Vienna erfüllt werden dürfte, zumal Österreichs ältester Klub an diesem Tag 120 Jahre alt wird.