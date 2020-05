Derby-Analyse: Favoritner Höhenflug

Schwerelos. So fühlten sich die Austrianer selbst bei 32 Grad im Schatten nach dem 3:0-Derbysieg gegen Rapid. Nicht nur, weil sie am Tag nach dem Triumph zu Zwecken der Regeneration auf dem neuen Alter-G-Laufband trainierten, das einen schwerelosen Lauf simuliert. Sondern, weil Kombinationen und Tore seit Wochen beinahe mühelos gelingen.



Der KURIER nennt fünf gute Gründe für die violette Hochform im Hochsommer.



Das System



Trainer Karl Daxbacher bewies Flexibilität und wich gleich zu Saisonbeginn vom bisher praktizierten 4-4-2 ab. Das neue 4-2-3-1 ist besser auf die offensiven Spielertypen zugeschnitten, wodurch jeder Einzelne besser zur Geltung kommt. "Am Besten passt es aber zu Tomas Jun, der im Zentrum gut aufgehoben ist", so Daxbacher.



Nacer Barazite: "Auch ich fühle mich auf der rechten Flanke wohler." Das war in den Niederlanden und bei Arsenal sein angestammter Platz. "Bei der Austria muss ich nicht stur auf der Linie kleben, sondern kann auch mehr in die Mitte ziehen." Was ihn noch gefährlicher macht, wie acht Tore im Europacup und ein Treffer im Derby beweisen.