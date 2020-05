Der wilde Hund von Tijuana

Tijuana ist das Tor Mexikos zu den USA. Tausende von Autos, Lastwagen und Zehntausende von Menschen überqueren hier jeden Tag die Grenze. Vom Strand, wo sich der Grenzzaun in die Dünung des Pazifiks zieht, ist die Skyline von San Diego zu sehen.



Viele Jahre war Tijuana Inbegriff der billigen Unterhaltung für junge US-Amerikaner, die in den Bars fanden, was sie suchten: Tequila, Sex und Marihuana. Jetzt muss man sich im Zusammenhang mit Tijuana einen neuen Namen merken: Xoloitzcuintles (sprich: Scholoitzcuintles), so heißt das Fußball-Team, das heuer erstmals in die 1. mexikanische Division aufgestiegen ist.



Bei Xoloitzcuintles handelt es sich um eine altmexikanische Hunderasse. Diese Tiere haben anstatt des Fells dunkelgrau-rötliche Haut. In den vorspanischen Kulturen der Region wurden sie verehrt und galten als Begleiter der Seelen in die Unterwelt, wo sie mit den Verstorbenen beigesetzt wurden. Andere züchteten sie, um sie später zu verspeisen.