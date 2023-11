Elfer-Krimi und Krise: Der WAC scheitert im Cup-Achtelfinale

In der regulĂ€ren Spielzeit hatten die GĂ€ste bei einem Stangenschuss von Nikolas Veratschnig Pech (33.), gingen dann aber durch einen abgefĂ€lschten Schuss von Thierno Ballo (40.) in FĂŒhrung. Nach dem Seitenwechsel gelang Leoben dank Deni Alar der Ausgleich (56.). Eine Viertelstunde spĂ€ter herrschte große Aufregung: ZunĂ€chst forderte der WAC nach einer Attacke an Mohamed Bamba vergeblich Rot wegen Torraubs, praktisch im Gegenzug wurde Piesinger im eigenen Sechzehner von Alar aus kurzer Distanz an der Hand angeschossen.