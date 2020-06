Der VfB verlässt sich auf ein Treff-Ass

Martin Harnik saß nach seiner Auswechslung schon auf der Stuttgarter Bank, als sich seine Kollegen im Play-off-Hinspiel der Europa League gegen Dynamo Moskau doch noch zum Sieg kämpften. Zu verdanken hatten die Schwaben das 2:0 einmal mehr Treff-Ass Vedad Ibisevic.

Er ist die Fleisch gewordene Torgarantie für den VfB, da er in jedem zweiten Match ins Schwarze trifft. In 19 Pflichtspielen erreichte der Bosnier eine Tor-Quote von 0,63 Treffern, in 15 Bundesliga-Spielen traf er acht Mal, dazu kommen noch sieben Tor-Vorlagen. Vor allem erzielt Ibisevic wichtige Tore: Nicht weniger als fünf Mal gelang dem Stürmer in seinen 19 Spielen das so wichtige 1:0.

Für einen ehemaligen Stuttgart-Stürmer endete der Abend mit unerfreulichen Überstunden. Kevin Kuranyi musste gegen seinen Ex-Klub nicht nur eine 0:2-Niederlage hinnehmen, er verpasste auch wegen der Dopingkontrolle, die länger als geplant dauerte, den Rückflug nach Moskau. Glück im Unglück: Durch den Zwangsaufenthalt konnte der Stürmer immerhin seine Familie besuchen.

Martin Harnik hatte gegen Moskau nicht seinen besten Abend. Der österreichische Teamstürmer wurde in der 62. Minute vom Feld geholt. Davor war er vor dem Tor glücklos gewesen. Harnik vergab aus guter Position beim Stand von 0:0 mit dem Kopf die Chance zur Führung für die Stuttgarter.