Der Ticker zum Nachlesen

Bayer Leverkusen - Rapid Wien 3:0

Tor: Hegeler (4.), Schürrle (53.), Friedrich (66.)



93. Schlusspfiff.

92. Billard-Aktion im Leverkusen-Strafraum. Rensing pariert den kuriosen Torschuss.

91. Schöner Haken von Prokopic, aber sein Schüsschen rollt in die Arme von Rensing.

90. Die Hausherren spielen einander den Ball im Gehen zu.

89. Schlechte Ecke, viel zu lang.

88. Eckball für Rapid nach einer kuriosen Aktion von Carlinhos.

86. Wechsel bei Rapid: Boyd geht raus, Prokopic ersetzt ihn.

85. Schrammel bringt den Ball gefährlich zur Mitte, Rensing mit der Faustabwehr. Den Nachschuss von Pichler klemmt der Goalie zwischen den Beinen ein.

84. Gute Freistoßposition für Rapid von der Seite.

81. Die Rapidler sehnen wohl lediglich den Schlusspfiff herbei. Zehn Minuten müssen sie noch auf dem Platz ausharren.

80. Ungestümer Einsatz von Boyd gegen Leverkusen-Goalie Rensing. Gelb.

79. Keine Entlastung für Rapid. Leverkusen hält den Ball in den eigenen Reihen, ohne den unbedingten Willen, ihn in die Spitze zu befördern.

78. Ähnlich wie das Hinspiel hat auch diese Partie Testspielcharakter angenommen.

76. Rapid hat jetzt nichts mehr entgegenzusetzen. Schadensbegrenzung ist angesagt. Der Schaden ist ja schon groß genug.

74. Wechsel bei Leverkusen: Carlinhos kommt für Carvajal.

71. Nach 161 von 180 Minuten zwischen Rapid und Leverkusen steht es 7:0 für die Werkself. Und das spiegelt auch die Kräfteverhältnisse wieder.

70. Gerson verliert den Ball 20 Meter vor dem Tor, der Winkel für Fernandes ist etwas spitz. Außennetz.

68. Augusto will die Mauer mit einem Flachschuss überlisten. Das gelingt nicht.

68. Achtung, ein Freistoß 20 Meter vor dem Rapid-Tor.

66. Schon wieder eine Standardsituation. Toprak mit der Kopfballvorlage für Friedrich, der keine Probleme hat, den Ball unbedrängt aus drei Metern ins Tor zu köpfen.

66. TOR für Leverkusen.



65. Castro zieht von rechts nach innen, schießt mit links aufs kurze Eck. Königshöfer klärt zur Ecke.

64. Es sieht nicht danach aus, als könnte Rapid hier nochmal zusetzen.

61. Leverkusen wechselt: Renato Augusto ersetzt den Torschützen zum 2:0, Andre Schürrle. Wohl dem, der solche Spieler auf der Bank hat.

57. Die Sangeslust der Rapid-Fans ist dennoch ungebrochen, wenn auch mit dem Rücken zum Spielfeld. In dieser Hinsicht hat Rapid die Nase vorn.

55. Schöner Schuss von Castro, allerdings etwas zu hoch.

55. Das Spiel erinnert etwas an das Auswärtsspiel in Charkiw. Auch dort nützte man die eigenen Chancen - anders als der Gegner - nicht.

53. Boyd hilft hinten aus, köpft den Ball aus dem Sechzehner. Dort steht allerdings Schürrle, der den Ball volley übernimmt und Königshofer keine Chance lässt. Schönes Tor.

53. TOR für Leverkusen.



52. Die Pässe im Offensivspiel der Wiener kommen häufig nicht zum richtigen Zeitpunkt.

49. Trimmel kommt über rechts, wartet mit dem versuchten Stanglpass aber zu lange und wird geblockt. Abstoß.

49. Leverkusen hat es im Spielaufbau nicht eilig.

47. Freistoß für Leverkusen aus 35 Metern. Deutlich zu hoch angetragen von Schürrle.

46. Kann Rapid diesem Spiel noch eine Wende geben?

46. Weiter geht's.



45. Da wär mehr möglich gewesen. Christopher Trimmel hatte den Ausgleich zwei Mal auf dem Kopf, Boyd schoss nur knapp drüber.

45. Pausenpfiff in Leverkusen.



45. Kulovits macht's ihm nach und kassiert ebenfalls die Gelbe.

44. Der Leverkusener Carvajal sieht Gelb.

42. Rapid spielt durchaus gut mit, vergisst aber wieder, sich zu belohnen.

39. Riesenmöglichkeit für Christopher Trimmel. Sein Kopfball trifft aber nur die Stange. Schöne Flanke von Schrammel.

34. Boyd lässt den Ball schön prallen für Kulovits, der alleine vor Michael Rensing auftaucht, aber knapp am langen Eck vorbeischießt. Der Winkel war etwas spitz.

32. Kulovits erobert den Ball und setzt Boyd in Szene. Der US-Amerikaner legt sich den Ball in die Mitte und zieht ab. Da hat nicht viel gefehlt. Knapp drüber.

30. Rapid spielt nicht schlecht, zwingende Aktionen sind aber Mangelware. Zumindest kann man die Hausherren derzeit vom eigenen Tor fernhalten.

27. Die Partie strotzt nicht gerade vor Tempo und Spielwitz.

23. Auch wenn Kulovits den Ball trifft: Bei seiner Grätsche mit zwei gestreckten Beinen voraus hat er Glück, dass der Schiedsrichter nicht die gelbe Karte zückt.

22. Im Gegenzug arbeiten sich Fernandes und Sam mit einem Doppelpass in den Rapid-Strafraum vor. Gut für die Wiener, dass Fernandes den Ball schlecht annimmt.

21. Schimpelsberger tritt die Ecke, Gerson kommt in der Mitte nicht ran.

20. Grozurek holt eine Ecke raus.

18. Rapid ist in den Angriffen noch zu zögerlich. Da muss mehr Tempo rein.

17. Sam bringt den Ball zur Mitte, aber an Freund und Feind vorbei.

17. Eckball für Leverkusen.

15. Gute Balleroberung der Rapidler im Mittelfeld, Trimmels Pass auf Boyd gerät aber zu lang.

13. Pichler mit einem Pass in die Tiefe auf Boyd, der Stürmer läuft alleine aufs Tor....Abseits.

12. Eine abgerissene Flanke von Carvajal wird enorm gefährlich. Königshofer kann den Ball mit etwas Glück an die Latte lenken.

11. Schlimmer Fehlpass der Hausherren direkt in die Beine von Christopher Trimmel, der sich aber festläuft.

9. Grozurek kommt über rechts, seine Flanke wird abgeblockt. Der 18-jährige Wydra kommt an den Ball und probiert es mit einem Halbvolley aus 20 Metern. Fast ebensoweit drüber.

8. Gefährliche Flanke von Carvajal, Fernandes kommt knapp nicht ran.

6. Ein denkbar ungünstiger Start für die Grün-Weißen.

5. Beinahe der Ausgleich. Nach einem Eckball für Rapid köpft Trimmel nur ganz knapp vorbei.

4. Nach dem Eckball köpft Fernandes an die Latte, Jens Hegeler verwertet den Abpraller per Kopf zum 1:0.

4. TOR für Bayer Leverkusen.



3. Eckball für Bayer.

2. Hosogai bringt eine erste Flanke zur Mitte, die die Rapid-Abwehr allerdings vor keine Probleme stellt.

1. Das Stadion in Leverkusen ist nur halb voll. Das Interesse an Rapid hält sich in Grenzen.

1. Der 36-jährige Schiedsrichter Libor Kovarik (CZE) hat die Partie soeben angepfiffen.

Vorberichte



- Stefan Kulovits ist mit 29 Jahren der älteste Rapidler in der Startformation.

- Rapid geht als klarer Außenseiter in die Begegnung. Alles andere als ein Sieg der Deutschen wäre eine Überraschung.

- Peter Schöttel muss auf zahlreiche Stammspieler verzichten, allen voran Steffen Hofmann. Aber auch Guido Burgstaller, Deni Alar, Markus Heikkinen, Christopher Drazan und Muhammed Ildiz können nicht dabei sein.

- Leverkusen beginnt wie folgt: Rensing - Carvajal, Friedrich, Toprak, Hosogai - Reinartz, Hegeler, Rolfes - Sam, Schürrle - Fernandes

- Peter Schöttel hat sich für folgende Startelf entschieden: Königshofer - Schimpelsberger, Sonnleitner, Gerson, Schrammel - Pichler, Kulovits - Trimmel, Wydra, Grozurek - Boyd

- Rund 4100 Rapid-Fans haben ihre Mannschaft nach Leverkusen begleitet.

- Ganz anders Bayer Leverkusen. Mit zwei Siegen, einem Remis und einem Torverhältnis von 5:0 führt die Werkself die Tabelle der Gruppe K, punktegleich mit Charkiw, an.

- Rapid hat bei den ersten drei Auftritten in der aktuellen Europa-League-Saison den Platz jeweils als Verlierer verlassen müssen. 1:2 gegen Rosenborg Trondheim, 0:2 gegen Metalist Charkiw und 0:4 gegen Bayer Leverkusen.

- Hallo und herzlich Willkommen zum KURIER-Liveticker.