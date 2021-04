Der teuerste Trainer: Warum Adi Hütter nach Gladbach wechselt

Bisher teilten sich den Trainer-Ablöserekord Julian Nagelsmann (von Hoffenheim zu Leipzig) und Peter Bosz (von Ajax zu Dortmund) mit 5 Millionen Euro Ablöse.

Viele Fans stellen sich die Frage, ob Gladbach für Hütter besser ist als Frankfurt. Zumal der Österreicher auf dem besten Weg dazu ist, Frankfurt erstmals in der Klubgeschichte in die Champions League zu führen. Während die Borussia nach einer Niederlagenserie hoffen muss, überhaupt in den Europacup (Europa League oder Conference League) zu kommen. Das Tief begann just zu jenem Zeitpunkt, als Marco Rose seinen Wechsel von der Gladbacher auf die Dortmunder Trainerbank verkündet hatte. Und damit ein Trainerkarussell ausgelöst hat. Aber was spricht nun tatsächlich für Gladbach?