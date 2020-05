Der steile Fall von Inter Mailand

Das war eindeutig zu viel des Unguten. Inter-Boss Massimo Moratti, seit jeher ein Mann der Tat und ein Freund schneller Entscheidungen, feuerte am Mittwoch den erfolglosen Trainer Gian Piero Gasperini, den er erst im Sommer eingestellt hatte. "Er hatte das Team nicht in der Hand", so der Präsident.



In der Trainerfrage zeigt sich am deutlichsten der triste Status quo des italienischen Fußballs. Moratti suchte eigentlich nach einem namhaften Coach, er buhlte um Pep Guardiola ( Barca), er fühlte bei Jungstar Andre Villas Boas vor, der mit Porto die Europa League gewonnen hatte, er dachte über eine Rückholaktion von Jose Mourinho nach, der 2010 Inter zum Champions-League-Erfolg geführt hatte. Doch keinen der ausländischen Kandidaten reizte der Job beim Traditionsklub in der skandalumwitterten Serie A , weshalb der unbekannte Signore Gasperini zum Zug kam. Ein Coach, dessen größte Errungenschaft bisher ein Aufstieg mit FC Genua in die oberste Spielklasse war.