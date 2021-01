Der Schlüssel für Rapid: Neue Antworten auf die Standardfrage

Das entscheidende Detail: Die Grazer setzen bei Standards komplett auf Manndeckung. Die Rapidler studierten deshalb mehrere Varianten mit kreuzenden Laufwegen der Zielspieler ein. Sowohl beim 1:0 (Kara), als auch vor dem 3:1 (Barac) kam der gesuchte Abnehmer frei zum Abschluss. Cheftrainer Kühbauer bedankte sich noch beim Torjubel mit einer Geste bei seinen dafür zuständigen Assistenten.

Nur die "Basics"?

Das Grazer Bollwerk ist also gefallen. Auf eine (teilweise) Raumdeckung umstellen will Ilzer aber nicht: „Es ist nur an den Basics, an der Entschlossenheit im direkten Duell gelegen. Wir wussten ja, dass Rapid Spieler freiblocken will.“