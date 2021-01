Nach Gala gegen Sturm: Rapid will sich ein Geheimnis bewahren

Einen Grund für die unterschiedlichen Hälften sah Schick in der Match-Vorbereitung: „Durch einen Corner und Ercan Karas Volley sind wir früh in Führung gegangen. Aber spielerisch hat man schon gemerkt, dass Sturm das 0:0 gegen den WAC in den Beinen hatte und wir nur Testspiele. Wir mussten erst in Schwung kommen.“

Pausenansprache

Einen wesentlichen Grund deutete der Routinier nur an: „Wir haben in der Pause dann auch etwas besprochen, das in Hälfte zwei super funktioniert hat. Aber wenn ich mehr sage, kriege ich Probleme von rechts.“ Dort saß nämlich der Chefcoach. „Ja, wir haben Details umgestellt. Aber das hat nichts in der Öffentlichkeit verloren. Und ich bin auch kein Trainer, der nach einem erfolgreichen Spielplan damit prahlt“, betonte Didi Kühbauer.

Ebenso betonte Kühbauer, dass er „mit allen Spielern zufrieden“ sei. Auch über das Hoppala von Max Hofmann beim 1:1 konnte er wieder lachen: „Da hatte er Glück, dass er sich beim Luftloch nicht den Meniskus ausreißt.“ Einen Spieler nahm der Burgenländer aber dann doch hervor: „Dejan Petrovic hat eine unglaubliche Partie gespielt.“

Machos Entscheidung

Die Rückkehr von Richard Strebinger ins Tor hatte Tormanntrainer Jürgen Macho vorgeschlagen: „Ich hab’ Ja gesagt und wäre auch dazu gestanden, wenn uns Richard in Hälfte eins nicht ein paar Mal gerettet hätte. Ich freu’ mich für ihn.“