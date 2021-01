Sturm-Trainer Ilzer: "Riesensache, wenn wir bei Rapid gewinnen"

Er kam, sah und siegte ziemlich oft. Im Sommer wechselte Christian Ilzer von der Austria zu Sturm. Eine Gemeinschaft, die sich auszahlt. Die Grazer liegen punktegleich mit Leader Salzburg auf Rang zwei. Heute wartet ein Duell mit Tradition – die Grazer gastieren bei Rapid (19 Uhr).

KURIER: Als Steirer: War es für Sie im Sommer ein bisschen etwas von einem „Nach-Hause-Kommen“?

Christian Ilzer: Ich war ja nie der Riesen-Weltenbummler, sondern eher der Ost-Österreich-Bummler. Aber Sturm ist der größte Klub in der Steiermark schlechthin.

Sie waren 21, als Sturm erstmals Meister wurde. Wie groß war Ihre Verbundenheit zu diesem Klub und haben Sie sich etwas vom großen Ivica Osim abgeschaut?

Ich war dort immer dabei, jeder war damals begeistert, jeder inspiriert. Die Mannschaft hat für einen echten Flow gesorgt, hat jeden in seinen Bann gezogen. Sowohl Osim als auch Franco Foda: Beide haben über Jahre eine erfolgreiche Zeit geprägt. In Zeiten, als Foda Trainer war, war ich in meiner Trainertätigkeit schon tiefer in der Materie. Mit Teilen des Erfolgsteams von Osim arbeite ich heute bei Sturm, mit Günther Neukirchner tausche ich mich viel aus über diese großen Zeiten. Aber der Fußball hat sich weiterentwickelt.

Auch heuer läuft es, gibt es ein Erfolgsrezept?