Der Salzburg-Schreck kommt aus der slowakischen Provinz

Wesley war im Sommer 2015 mit 18 Jahren von Itabuna Esporte Clube, einem kleinen Klub aus der Provinz Bahia, in die Slowakei gekommen. Lange geblieben ist er nicht. Nach acht Toren in 22 Spielen holte ihn Club Brügge bereits im Jänner 2016 um eine Million Euro Ablöse. Wesley war also ein Schnäppchen.

Diese Ablöse hätte sich in Österreich nicht nur Salzburg leisten können. In der Bundesliga wäre Wesley wohl von vielen schnell als Fehlkauf abgestempelt worden. Nur sechs Tore in 32 Spielen waren ihm in seiner ersten vollen Saison in Belgien gelungen. In Brügge wurde weiter auf ihn gesetzt, auch wenn sich die Trefferquote zunächst nicht wesentlich verbesserte. Und das hat sich ausgezahlt.