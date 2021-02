Stella Rossa vor dem nächsten Futsal-Meistertitel

Der Valentinstag ist der Super-Futsal-Sonntag. Es stehen gleich drei Schlagerspiele in der TAOL Futsal Liga auf dem Programm.



Den Beginn macht das ÖFB-TV-Livespiel und schon meisterschaftsentscheidende Schlagerspiel zwischen Rekordmeister Stella Rossa tipp3 und dem in dieser Saison noch ungeschlagenen FC Diamant Linz. Für die Wiener ist es das letzte Meisterschaftsspiel. Mit einem Sieg wäre die Truppe von Aleks Ristovski fix Tabellenerster und so gut wie Meister.



Bei einem Remis oder Sieg der Linzer wäre das Rennen um die Tabellenspitze noch offen – mit Chancen für beide Teams, aber auch einer Restchance bei PFC Liberta Legion und theoretisch sogar noch Fortuna Wr. Neustadt.